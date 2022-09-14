Son dakika haber... Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberine göre Osmaniye merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Osmaniye merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı belirlenen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, kimlikleri ve adresleri tespit edilen Suriye uyruklu 5 şüpheliyi Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel