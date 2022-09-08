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Son dakika haber | Osmaniye'de yaralı leylek tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

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Son dakika haber | Osmaniye'de yaralı leylek tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Son dakika haberi... Osmaniye'de vatandaşlar tarafından yaralı bulunan leylek, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Osmaniye'de vatandaşlar tarafından yaralı bulunan leylek, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Zorkun Yaylası'nda yol kenarında yaralı leylek gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, leyleğin ayaklarından yaralandığını tespit etti.

Korumaya alınan leylek, bakım ve tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Güncel Haberler Son Dakika

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