Son dakika haber! Osmaniye'de yakalanan 9 hırsızlık şüphelisinden 6'sı tutuklandı Son dakika haberleri... Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi. Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelindeki 18 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlıkların meydana geldiği ev ve iş yerlerinin çevresindeki 250 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek, 9 şüphelinin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Adreslere özel harekat polisinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.M.Ö, Ö.U, Y.Ç, Ö.C.A, T.T. ve S.Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel AA / Ümit Kahrıman Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Güncel Haberler Son Dakika

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