Son dakika haber! Osmaniye'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü Son dakika habere göre Osmaniye'de otoyolda tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Osmaniye'de otoyolda tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Hasan Balcı (51) idaresindeki 34 CIC 701 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye gişeleri yakınında, aynı yönde ilerleyen E.C. yönetimindeki 41 UJ 370 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralı iki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücü Hasan Balcı (51) ile otomobildeki Ali (50), Almira (11) ve Ayşegül Yapan (54) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Balcı ve Ali Yapan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Güncel AA / Ümit Kahrıman Gaziantep Osmaniye Tarsus Balcı Güncel Haberler Son Dakika

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