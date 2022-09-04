Otomobille polisten kaçan 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 38 HD 787 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ikazına uymayan sürücünün kaçması üzerine kavşak ve caddelere takviye ekipler sevk edildi. Kısa bir kovalamacanın ardından otomobil, Şehit Polis Bülent Onay Sokak'ta ekiplerce durduruldu. Sürücü O.K. ile yanındaki D.Ü.Ö. gözaltına alındı. Sürücü O.K'nin ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Ersin Şimşek Cumhuriyet Mahallesi Osmaniye Güncel Haberler

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