Son dakika haber! Osmaniye'de hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber! Osmaniye'de hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haber! Osmaniye'de hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberler: Osmaniye'de ev, iş yeri ve inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

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Osmaniye'de ev, iş yeri ve inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, inşaat malzemesi, bakır kablo, motosiklet, elektrikli bisiklet ve ev eşyası çaldığı tespit edilen 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Güncel Haberler Son Dakika

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