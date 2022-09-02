Son dakika haber | Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika haber... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Aydınlar köyünde, İbrahim Aşkar'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında evde hasar oluştu. Bu arada, itfaiye ekiplerince yangına müdahale sırasında bulunan 5 bin 850 lira ev sahibine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Menderes Özat Osmaniye İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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