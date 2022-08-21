Son dakika haber... Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü
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Bir son dakika haberine göre Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Çardak köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel