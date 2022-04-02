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Son dakika haber | Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Son dakika haber | Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika habere göre Osmaniye'de çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Bahçe köyü yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112'yi arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.

İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haber | Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber | Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber | Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber | Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Osmaniye, İtfaiye, Güncel, Haberler

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