Son dakika haber! Osmaniye'de boş dere yatağına düşen 2 çocuğu itfaiye kurtardı Güncel Haberler Son dakika haberleri: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde boş dere yatağına düşen 2 çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ailelerine teslim edildi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde boş dere yatağına düşen 2 çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ailelerine teslim edildi. 7 Mart Mahallesi'nde bulunan boş dere yatağına 9 ve 10 yaşlarında 2 çocuğun düştüğünü görenler, kendi çabalarıyla çocukları kurtaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dere yatağına merdivenle inerek mahsur kalan 2 çocuğu kurtardı. Çocuklar, ailelerine teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Osmaniye İtfaiye Çocuk Güncel Haberler Son Dakika

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