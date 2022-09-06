Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Osmaniye'de bir kişi tarlada ölü bulundu

Güncel Haberler

Son dakika haber... Osmaniye'de bir kişi tarlada ölü bulundu

Son dakika habere göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişi tarlada ölü bulundu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişi tarlada ölü bulundu.

Akova köyünde tarlada bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde, isminin Fevzi Çalar (56) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından Çalar'ın cesedi, otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel

112 Acil Çağrı Osmaniye Akova Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title