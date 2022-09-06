Son dakika haber... Osmaniye'de bir kişi tarlada ölü bulundu
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Son dakika habere göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişi tarlada ölü bulundu.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişi tarlada ölü bulundu.
Akova köyünde tarlada bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde, isminin Fevzi Çalar (56) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından Çalar'ın cesedi, otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel