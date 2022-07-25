Son dakika haber | Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı Son dakika haberi: Osmaniye'de polis ekiplerinin asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 168 şüpheliden 8'i tutuklandı. Osmaniye'de polis ekiplerinin asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 168 şüpheliden 8'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18-25 Temmuz tarihlerinde kentin farklı noktalarında uygulamalar yapıldı. Polis, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 168 şüpheliyi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı. Uygulamalarda, 7 ruhsatsız av tüfeği, biri kurusıkı 5 ruhsatsız tabanca, 3 çalıntı araç, 5 çalıntı motosiklet, biri elektrikli 2 çalıntı bisiklet ve 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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