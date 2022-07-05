Son dakika haber! Osmaneli'de yangın çıkan buğday tarlalarında zarar oluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Osmaneli'de yangın çıkan buğday tarlalarında zarar oluştu

AA - Zeki Ceyhan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Osmaneli'de yangın çıkan buğday tarlalarında zarar oluştu

Son dakika haber: Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili alanlar zarar gördü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili alanlar zarar gördü.

Medetli köyü Karacalar mevkisinde hasadı yapılmış boş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler bir süre sonra Medetli köyünden 4 çiftçiye ait buğday tarlalarına sıçradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Osmaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü.

Yaklaşık 30 dönüm ekili buğday tarlasında zarar meydana gelen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

AA / Zeki Ceyhan - Güncel

Osmaneli Bilecik Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title