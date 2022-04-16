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Son dakika haber... Osmaneli'de garajda çıkan yangında bir araç hasar gördü

AA - Zeki Ceyhan - Güncel
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Son dakika haber... Osmaneli'de garajda çıkan yangında bir araç hasar gördü

Son dakika haberler: Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir garajda çıkan yangın söndürüldü.

OSMANELİ, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir garajda çıkan yangın söndürüldü.

Camikebir Mahallesi Fehim Yavaş Sokak'ta 3 aileye ait evlerin yan tarafında ahşaptan inşa edilen garajda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, bitişikteki evlere sıçramadan alevleri kontrol altına alıp soğutma çalışması yaptı.

Garajdaki bir otomobilin ön kısmında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Zeki Ceyhan - Güncel

Osmaneli, Bilecik, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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