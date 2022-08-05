Son dakika haber! Osman Kısakürek'in eşi Filiz Kısakürek hayatını kaybetti Gelen son dakika haberlerine göre Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in en küçük oğlu Osman Kısakürek'in eşi Filiz Kısakürek, 69 yaşında hayatını kaybetti. Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in en küçük oğlu Osman Kısakürek'in eşi Filiz Kısakürek, 69 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Kısakürek, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde kalp yetmezliğinden vefat etti. Filiz Kısakürek'in cenazesi, bugün öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Güncel AA / Hilal Uştuk Necip Fazıl Kısakürek Güncel Haberler Son Dakika

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