Son dakika haberi... Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangını trafik ekipleri söndürdü Son dakika haberine göre Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangını, trafik ekipleri yangın söndürme tüpüyle büyümeden söndürdü. Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangını, trafik ekipleri yangın söndürme tüpüyle büyümeden söndürdü. D-100 kara yolu üzerindeki Köroğlu Bölge Trafik İstasyonuna yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden trafik ekipleri ve vatandaşlar, bölgeye gitti. Vatandaşlar, yangını ilk etapta çam dallarıyla söndürmeye çalıştı. Trafik ekipleri, yangın söndürme tüpüyle yangını büyümeden söndürdü. Güncel AA / Mehmet Emin Gürbüz Köroğlu Bolu Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangını trafik ekipleri söndürdü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.