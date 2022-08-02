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Son dakika haberi... Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangını trafik ekipleri söndürdü

Son dakika haberine göre Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangını, trafik ekipleri yangın söndürme tüpüyle büyümeden söndürdü.

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Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangını, trafik ekipleri yangın söndürme tüpüyle büyümeden söndürdü.

D-100 kara yolu üzerindeki Köroğlu Bölge Trafik İstasyonuna yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden trafik ekipleri ve vatandaşlar, bölgeye gitti. Vatandaşlar, yangını ilk etapta çam dallarıyla söndürmeye çalıştı.

Trafik ekipleri, yangın söndürme tüpüyle yangını büyümeden söndürdü.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Köroğlu Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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