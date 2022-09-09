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Son dakika haber | Orhangazi'de motosikletiyle kaza geçiren sürücü hastanede yaşamını yitirdi

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Son dakika haber | Orhangazi'de motosikletiyle kaza geçiren sürücü hastanede yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafik kazasında yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafik kazasında yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Selçuk Demir (40) idaresindeki motosiklet, Bursa- Yalova kara yolunun Süpürgelik mevkisinde yan yola girdiği sırada kontrolden çıkarak devrildi.

Motosikletten savrularak düşüp ağır yaralanan Demir, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Orhangazi'de esnaflık yapan Demir, hastanede 5 gün süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel

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