Son dakika haber: Organ nakli bekleyen hastaya ambulans uçakla akciğer grefti ulaştırıldı
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Son dakika haberler... Acil organ nakli bekleyen bir kişiye Türk Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçakla akciğer grefti ulaştırıldı.
Acil organ nakli bekleyen bir kişiye Türk Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçakla akciğer grefti ulaştırıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Denizli'den İstanbul'a akciğer grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel