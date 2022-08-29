Son dakika haberi: Yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika habere göre Ordu'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı. Ordu'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ulubey'den Altınordu istikametine giden F.K. yönetimindeki 52 M 0441 plakalı yolcu minibüsü, Akpınar Mahallesi mevkisinde A.Ç. yönetimindeki 34 BRL 060 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada devrilen minibüsteki 17 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Güncel Kaynak: AA / Hayati Akçay Altınordu Ordu 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler Son Dakika

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