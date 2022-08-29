Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Son dakika haberi: Yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Ordu'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı.

Ordu'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulubey'den Altınordu istikametine giden F.K. yönetimindeki 52 M 0441 plakalı yolcu minibüsü, Akpınar Mahallesi mevkisinde A.Ç. yönetimindeki 34 BRL 060 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada devrilen minibüsteki 17 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel

Altınordu Ordu 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title