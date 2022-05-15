Son dakika haber: Ordu'da üzerine ağaç kütüğü yuvarlanan kadın öldü - Haberler

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Son dakika haber: Ordu'da üzerine ağaç kütüğü yuvarlanan kadın öldü

AA - Hayati Akçay - Güncel
Son dakika haber: Ordu'da üzerine ağaç kütüğü yuvarlanan kadın öldü

Son dakika habere göre Ordu'nun Kumru ilçesinde üzerine ağaç kütüğü yuvarlanan kadın yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Kumru ilçesinde üzerine ağaç kütüğü yuvarlanan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Fizme Mahallesi'nde yakınlarıyla birlikte ormanlık alana ağaç kesmeye giden Hüsne Alçın'ın (66) üzerine, parçalanan kütüklerden birisi yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın kaldırıldığı Kumru Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Hayati Akçay - Güncel

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