Son dakika haber... Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 3 kişi yaralandı Son dakika haberler... Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde, Ömer Körkem (71) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Körkem ile araçta bulunan Melih (9) ve Yunus Emre Küçükbağ (15) yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Güncel AA / Hacer Öztürk Yunus Emre Ordu Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.