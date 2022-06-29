Son dakika haber! Ordu'da sahte ilaç üreten firmalara yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı Son dakika haberler: Ordu'da sahte takviye gıda ve ilaç üreten firmalara yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Ordu'da sahte takviye gıda ve ilaç üreten firmalara yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ve Fatsa ilçelerinde sahte takviye gıda ve ilaç üreten firmaları takibe aldı. Bu kapsamda ilçelerdeki 2 depo, 1 iş yeri ile dağıtımda kullanılan 6 araçta yapılan aramada, 4 bin 68 cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. AA / Hayati Akçay - Güncel Emniyet Müdürlüğü Ordu Güncel Haberler Son Dakika

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