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Son dakika haber | Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

AA - Hayati Akçay - Güncel
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Son dakika haber | Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Son dakika habere göre Ordu'nun Aybastı ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Toygar Mahallesi'nde Yusuf Yüksel, kendi arazisinde motorlu testereyle kestiği ağacın altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yüksel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yüksel'in cenazesi, Aybastı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Yusuf Yüksel, Aybastı, Ordu, Güncel, Haberler

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