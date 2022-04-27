Son dakika haber! Ordu'da inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İlçedeki inşaattan yaklaşık 150 bin lira değerinde bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin M.T. ile K.K. olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.T. ile K.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.