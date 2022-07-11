Son dakika haber: Ordu'da fındık bahçesinde elektrik akımına kapılan kişi öldü Son dakika haberine göre Ordu'nun Gölköy ilçesinde bahçede ot biçerken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. Ordu'nun Gölköy ilçesinde bahçede ot biçerken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçenin Alanyurt Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde motorla ot biçen Mehmet Gündoğdu, elektrik direğinden sarkan tele temas etti. Akıma kapılan Gündoğdu için olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi bahçede yapılan Gündoğdu, Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gündoğdu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Gündoğdu'nun cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Hayati Akçay - Güncel Gündoğdu Gölköy Ordu Güncel Haberler Son Dakika

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