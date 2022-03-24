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Son dakika haber... Ordu'da birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

AA - Hayati Akçay - Güncel
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Son dakika haber... Ordu'da birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Edinilen son dakika haberine göre Ordu'nun Altınordu ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen 22 yaşındaki Eda E, son yolculuğuna uğurlandı.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen 22 yaşındaki Eda E, son yolculuğuna uğurlandı.

İlçenin Bahçelievler Mahallesi'nde birlikte yaşadığı Sinan Ş. (36) tarafından ilk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü belirlenen Eda E'nin, Ordu Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Daha sonra yakınları tarafından alınan cenaze, Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'ndeki Merkez Camisi avlusuna getirildi.

Eda E'nin cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Bahçelievler Mahallesi, Altınordu, Cenaze, Ordu, Güncel, Haberler

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