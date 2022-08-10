Son dakika haber | Ordu'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı Son dakika habere göre Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi'nde Y.B. ile N.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.K, Y.B'yi (66) bıçakla yaraladı. Y.B, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, N.K'yi gözaltına aldı. Güncel AA / Hacer Öztürk Ünye Ordu Güncel Haberler Son Dakika

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