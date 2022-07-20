Son dakika haber | Operasyonlarda 775 düzensiz göçmen yakalandı Son dakika haberleri... İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen 20 farklı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 775 düzensiz göçmen yakalandı. İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen 20 farklı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 775 düzensiz göçmen yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7-18 Temmuz 2022 tarihleri arasında, Çeşme, Menderes, Seferihisar, Foça, Dikili, Bayındır ve Karaburun'daki 20 farklı göçmen kaçaklığı olayına müdahale etti. Ekipler, operasyonlarda 775 düzensiz göçmeni yakaladı. Organizatör olduğu tespit edilen 7 şüpheli de gözaltına alındı. Olaylarda kullanılan 4 minibüs, 2 kamyonet, 2 şişme bot, 2 bot motoru ile otomobile el kondu. İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, ikisi serbest bırakıldı. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. AA / Güncel İzmir İl Jandarma Komutanlığı Karaburun Jandarma İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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