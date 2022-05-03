Son dakika haber: Önce kardeşi, 19 yıl sonra da oğlu şehit oldu

AKSARAY'da önce kardeşi piyade komando Erdal Akbulut, 19 yıl sonra da oğlu özel harekat polisi Sinan Kunduracı'yı (24) şehit veren Pakize Kunduracı (46), oğlu ve kardeşinin eşya ve fotoğraflarından oluşan hatıralarıyla hayata tutundu. Kunduracı, "İkisi de genç yaşta şehit düştü. Acısı da gururu da çok büyük. Onların hatıralarıyla yaşıyorum" dedi.

Aksaray'da yaşayan 4 çocuk annesi Pakize Kunduracı'nın kardeşi Erdal Akbulut, 16 Mayıs 1997 yılında vatani görevini yaparken Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Çekiç Harekatı'nda şehit oldu. Pakize Kunduracı, 19 yıl sonra oğlu Sinan Kunduracı'nın 17 Nisan 2016 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmasıyla ikinci kez yıkıldı. Büyük acı yaşayan Kunduracı, oğlu ve kardeşinin eşya ve fotoğraflarıyla evinin bir köşesini adeta müzeye dönüştürüp, onların hatıralarıyla yaşamaya başladı. Aile olarak çok acı çektiklerini ifade eden Kunduracı, şöyle konuştu:

Mehmet Kunduracı ise oğlunun cenazesini getiren Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı 2'nci sınıf emniyet müdürü Önder Güzel'in de 3 ay sonra şehit olduğunu belirtti. Önder Güzel ile oğlunun mezarı başında sohbet ettiklerini belirten Kunduracı, "Önder Güzel, oğlum Sinan'ın cenazesini getirmişti. Defin sonrası herkes şehitlikten ayrılmıştı. Önder Güzel ile beraber kalmıştık ve bana 'Mehmet Bey acaba bu yandaki boş mezara kim gelecek?' demişti. 3 ay sonra darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit oldu. Şimdi Önder ağabeyle oğlum Sinan şehitlikte yan yana yatıyorlar. Allah'ım mekanlarını cennet eylesin. Her gün gidip onlara şehitlikte dua ediyorum" diye konuştu.

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