Son dakika haber: Öldürüldükten sonra tacizi engellediği ortaya çıktı, ailesinin evi taziyeye gelenlerle doldu

SUR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da 13 yaşındaki G.S.'nin fotoğrafını çektiği iddiasıyla bir grup tarafından dövülüp bıçaklanarak sokaklarda gezdirildikten sonra kan kaybından ölen Ergün Arslan'ın (40) fotoğrafı çeken kişi olmadığı ve tacizi engellemeye çalıştığı ortaya çıkınca, ailesinin evi taziye ziyareti ve destek için gelenlerle doldu. Eşi Azize Arslan, "Taziyemiz devam ediyor, sevenlerimiz çok. Öyle bir durum olsaydı kimse bizim kapımızı açmazdı. Ben kendim bile gözyaşı dökmezdim. Eşim hayvanseverdi. Ben idam ve adalet istiyorum, bu işin peşini de bırakmıyorum" dedi.

Olay, 3 Nisan günü akşam saatlerinde Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda meydana geldi. Ergün Arslan, parkta G.S. adlı kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla, bir grup tarafından 3 yerinden bıçaklandı. Dövülüp yaralı halde sokaklarda gezdirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan Arslan, kaldırıldığı hastanede kan kaybından yaşamını yitirdi. Ergün Arslan kentte toprağa verildi

Komşuları Fatma Ay da Ergün Arslan'ın sevenlerinin çok olduğunu ve herkesin üzüldüğünü söyledi.