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Son dakika haber: Okul müdürünün yamaç paraşütü yaparken öldüğü kaza kamerada (3)

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Son dakika haber: Okul müdürünün yamaç paraşütü yaparken öldüğü kaza kamerada (3)

Son dakika haberlerine göre TOPRAĞA VERİLDİAnkara'nın Ayaş ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı sırada düşen, Çancılar İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Cengiz Gültekin (45) cenazesi, görev yaptığı Manisa'nın Ahmetli ilçesinden memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesine getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'nın Ayaş ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı sırada düşen, Çancılar İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Cengiz Gültekin (45) cenazesi, görev yaptığı Manisa'nın Ahmetli ilçesinden memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesine getirildi. Gültekin için belde camiinde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gültekin'in yakınlarının yanı sıra yüzlerce kişi katıldı. Gültekin, gözyaşlarıyla belde mezarlığında toprağa verildi.

Oğuzhan KILIÇ/ SİMAV(Kütahya),


Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Güncel

Kütahya Ahmetli Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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