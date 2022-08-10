Son dakika haberi... Okul müdürünün yamaç paraşütü yaparken öldüğü kaza kamerada

Son dakika haberlerine göre Okul müdürünün yamaç paraşütü yaparken öldüğü kaza kameradaMANİSA'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Cengiz Gültekin'in (45), Ankara'nın Ayaş ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı sırada zemine düşerek yaşamını yitirdiği kazanın cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Okul müdürünün yamaç paraşütü yaparken öldüğü kaza kamerada

MANİSA'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Cengiz Gültekin'in (45), Ankara'nın Ayaş ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı sırada zemine düşerek yaşamını yitirdiği kazanın cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Gültekin'in, paraşütün kanadının açılmaması nedeniyle 20 metre yükseklikten yamaca düştüğü görüldü.

Çevresinde yamaç paraşütüne merakı ile tanınan, Çancılar İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Cengiz Gültekin, dün bir grup ile Ankara'nın Ayaş ilçesindeki paraşüt tepesi mevkisinde yamaç paraşütüyle atladı. Evli ve 2 çocuk babası Gültekin, bir süre sonra zemine düşerek hayatını kaybetti. Gültekin'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Kütahya'ya götürüldü.

Öte yandan kazanın pilotaj hatası sonucu meydana geldiği, hava şartlarının uygun olduğu ve o sırada havada başka yamaç paraşütlerinin de olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü:

- Kaza anı

- Kalp masajı yapılması

Haber: ANKARA,