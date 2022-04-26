Son dakika haber: Ödemiş'te metruk evde çıkan yangın söndürüldü
AA - Turgay Konuralp - Güncel
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Son dakika gündem haberi... İzmir'in Ödemiş ilçesinde metruk evde çıkan yangın, söndürüldü.
ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde metruk evde çıkan yangın, söndürüldü.
Zafer Mahallesi'ndeki 1348 Sokak bitimindeki tarla içinde bulunan metruk taş evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
AA / Turgay Konuralp - Güncel