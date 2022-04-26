Son dakika haber: Ödemiş'te metruk evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Ödemiş'te metruk evde çıkan yangın söndürüldü

AA - Turgay Konuralp - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Ödemiş'te metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi... İzmir'in Ödemiş ilçesinde metruk evde çıkan yangın, söndürüldü.

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde metruk evde çıkan yangın, söndürüldü.

Zafer Mahallesi'ndeki 1348 Sokak bitimindeki tarla içinde bulunan metruk taş evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Ödemiş, Yangın, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title