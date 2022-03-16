Son dakika haber! NYT: Suriye'de tespit edilen toplu mezarlar savaş suçlarına kanıt olabilir

NEW ABD'nin New York Times (NYT) gazetesi, Suriye'de tespit edilen toplu mezarların Esed rejiminin savaş suçlarına kanıt olabileceğini yazdı.

Gazetenin söz konusu mezarlarda çalışmış tanıklara dayandırdığı haberinde, gözaltındayken öldürülen binlerce Esed rejimi muhalifinin gömüldüğü başkent Şam'a yakın iki toplu mezar tespit ettikleri belirtildi.

Haberde, 11 yıllık iç savaş boyunca Suriye rejimine bağlı güvenlik güçlerince öldürülen veya tutuklama merkezlerinde kaybolan binlerce muhalifin akıbetine dair araştırma yapıldığı, toplu mezarlarda çalışmış Suriyeli tanıkların verdikleri bilgiler üzerinden deliller toplandığı aktarıldı.

İsmini vermeyen 3 tanığın ifadeleri ile aylar süren araştırma sonucunda uydu görüntüleri üzerinden Suriye'de, her birinde binlerce kişinin gömülü olduğu iki toplu mezar yerinin tespit edildiği öne sürülen haberde, tanıkların 2011-2013 yıllarında çalıştıkları ve rejime ait gözaltı merkezleri ve hastanelerden gelen cesetlerin nasıl gömüldüğü hakkında detaylı bilgi verdikleri toplu mezarlardan birinin Şam yakınlarındaki Najha mezarlığının olduğu öne sürüldü.

Haberde, tanıkların ifadelerine dayanarak o döneme ait uydu görüntülerinin incelendiği ve mezar kazan iş makineleri ile cesetleri taşıyan araçların olduğu hareketliliğin görüntülendiği ifade edildi.

Söz konusu toplu mezarların savaş suçu kanıtı olabileceğine işaret edilen haberde, röportaj yapılan kişilerden birinin ülkedeki vahşete dikkat çekmek için Suriye Acil Durum Görev Gücü tarafından bu hafta Kongre üyeleri ve diğerleriyle toplu mezarlar hakkında konuşmak için Washington DC'ye getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Suriye rejimine uyguladığı yaptırımları 28 Temmuz 2021'de açıklayan ABD Hazine Bakanlığı, ülkedeki gözaltı merkezlerinde en az 14 bin tutuklunun işkence görerek öldürüldüğünü ve 130 binden fazla kişinin de kayıp ya da ölü olduğunun tahmin edildiğini belirtmişti.