Son dakika haber... Norveç'te bomba tehdidi nedeniyle gaz santrali geçici olarak tahliye edildi Güncel Haberler Son dakika habere göre Norveç'in merkezindeki doğal gaz işleme tesisi, bomba tehdidi nedeniyle kısa süreliğine tahliye edilerek operasyonlarına ara verdi. Norveç'in merkezindeki doğal gaz işleme tesisi, bomba tehdidi nedeniyle kısa süreliğine tahliye edilerek operasyonlarına ara verdi. Norveç basınında yer alan haberlere göre, başkent Oslo'nun yaklaşık 375 kilometre kuzeybatısında bulunan ve ülkenin en büyük ikinci gaz sahası Nyhamna'daki tesis, bomba tehdidi üzerine operasyonlarını kısa süreliğine durdurdu. Olayın, eylülde Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında sızıntılar olduğunun bildirilmesi ardından yaşanması endişelere yol açtı. Polis, Norveç haber ajansı NTB'ye "Ormen Lange tesisine yönelik bomba tehdidinin gerçek olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını" söyledi. Shell'den NTB'ye yapılan açıklamada, işçilerin kısa süre sonra sahaya döndüğü ve üretimin yeniden başladığı belirtildi. Shell'in Norveç şubesince işletilen tesisteki gaz İngiltere'ye ihraç ediliyor. Kaynak: AA / Güncel Norveç Shell Güncel Haberler Son Dakika

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