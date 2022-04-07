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Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca'dan Nisa Mihriban bebek açıklaması Açıklaması

AA - Orhan Onur Gemici - Güncel
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Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca'dan Nisa Mihriban bebek açıklaması Açıklaması

Son dakika gündem haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te terk edilmiş bulunan Nisa Mihriban bebeğin, beyin ölümünün tespit edilmediğini, genel durumunun ciddi olup tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te terk edilmiş bulunan Nisa Mihriban bebeğin, beyin ölümünün tespit edilmediğini, genel durumunun ciddi olup tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

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