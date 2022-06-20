Son dakika haber: Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan güvenlik sorunları nedeniyle iletişim hatları yeniden kesilecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan güvenlik sorunları nedeniyle iletişim hatları yeniden kesilecek

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan güvenlik sorunları nedeniyle iletişim hatları yeniden kesilecek

Son dakika gelişmesine göre Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan güvenlik sorunları nedeniyle silahlı çeteleri engellemek amacıyla tüm iletişim hatları yeniden kesilecek.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan güvenlik sorunları nedeniyle silahlı çeteleri engellemek amacıyla tüm iletişim hatları yeniden kesilecek.

Zamfara Valisi Bello Matawalle, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette silahlı çetelerin saldırıları ve insan kaçırmaların yeniden artmaya başladığını belirtti.

Eyaletteki silahlı çetelere karşı mücadele kapsamında tüm iletişim hatlarının yeniden kesileceğini duyuran Matawalle, "Bu karar, eyaletteki silahlı çetelerle mücadeleye yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Zamfara hükümeti, silahlı saldırganlarca 73 öğrencinin kaçırılmasının ardından başlatılan operasyonlar nedeniyle 6 Eylül 2021'de eyaletteki tüm iletişim hatlarını kesmişti.

Hükümet, iletişim hatlarının kapatılmasının ardından iki ayda silahlı çetelerin rehin aldığı 544 kişinin kurtarıldığını duyurmuştu.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Son olarak, 12 Haziran'da düğünden dönen 50'den fazla kişi kaçırılmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

AA / Adam Abu - Güncel

Nijerya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title