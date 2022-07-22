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Son dakika haber! Nijerya'daki zincirleme trafik kazasında en az 30 kişi öldü

AA - Adam Abu - Güncel
Son dakika haber! Nijerya'daki zincirleme trafik kazasında en az 30 kişi öldü

Son dakika haberler... Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, bir araç ile iki minibüsün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere 30 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, bir araç ile iki minibüsün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere 30 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Kaduna Eyalet Koordinatörü Abdurahman Yakasai, Kaduna eyaletinin Zaria-Kano kara yolunda bir aracın karşı yönden gelen iki yolcu minibüsüyle çarpıştığını belirtti.

Yakasai, kazada ilk belirlemelere göre 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Yakasai, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Yakasai, kazaya, aşırı hızın yol açmış olabileceğini söyledi.

AA / Adam Abu - Güncel

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