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Son dakika haber: Nijerya'daki seller günde 100'den fazla yerleşim yerini etkiliyor

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Son dakika haber: Nijerya'daki seller günde 100'den fazla yerleşim yerini etkiliyor

Son dakika haberleri: Nijerya'da devam şiddetli yağışların yol açtığı sellerin günde 100'den fazla yerleşim yerini olumsuz etkilediği bildirildi.

Nijerya'da devam şiddetli yağışların yol açtığı sellerin günde 100'den fazla yerleşim yerini olumsuz etkilediği bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Mustapha Habib, yaptığı açıklamada, bu yıl yaşanan sellerin son 10 yılın en kötüsü olduğuna işaret etti.

NEMA'nın günlük 50'den fazla sel uyarısı aldığını kaydeden Habib, ülkede devam eden yağışların yol açtığı sellerin her gün 100'den fazla yerleşim yerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Nijerya'yı etkileyen sel felaketlerine ilişkin Habib, "Rakamlar hala artıyor ve insanların yaşamları ciddi şekilde etkileniyor." dedi.

Ülkede devam eden yağışların yol açtığı sellerde 400'e yakın kişi hayatını kaybetmiş, 227 kişi yaralanmıştı.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

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