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Son dakika haber: Nijerya'daki kilise saldırısına ilişkin 2 ISWAP üyesi yakalandı

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Son dakika haber: Nijerya'daki kilise saldırısına ilişkin 2 ISWAP üyesi yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Nijerya'nın güneyindeki Ondo eyaletinde bir kiliseye düzenlenen ve en az 40 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin terör örgütü Boko Haram bağlantılı ISWAP'ın 2 üyesi daha yakalandı.

Nijerya'nın güneyindeki Ondo eyaletinde bir kiliseye düzenlenen ve en az 40 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin terör örgütü Boko Haram bağlantılı ISWAP'ın 2 üyesi daha yakalandı.

Savunma Bakanlığının Enformasyon Direktörü Jimmy Akpor, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Haziran'da Ondo eyaletinin Owo bölgesindeki kiliseye düzenlenen saldırıyla bağlantılı 2 ISWAP üyesinin daha yakalandığını belirtti.

Akpor, bu teröristlerin daha önce yakalananlardan farklı olduğunu ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Lucky İrabor, 9 Ağustos'ta bir televizyonda yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin birkaç şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

5 Haziran'da Ondo eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesinde ibadet edenlere düzenlenen saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmişi.

Hükümet, saldırıdan terör örgütü Boko Haram bağlantılı ISWAP'ı sorumlu tutmuştu.

AA / Adam Abu - Güncel

Boko Haram Nijerya Güncel Haberler Son Dakika

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