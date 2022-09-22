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Son dakika haber: Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 11 çiftçi öldürüldü

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Son dakika haber: Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 11 çiftçi öldürüldü

Son dakika haberler... Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü ISWAP'ın düzenlediği saldırıda 11 çiftçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü ISWAP'ın düzenlediği saldırıda 11 çiftçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, terör örgütü üyeleri, Borno eyaletindeki Nijer Cumhuriyeti sınırı yakınlarında tarımda çalışan çiftçilere saldırı düzenledi.

Saldırıda 11 çiftçi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Teröristler, saldırıda gıda ürünleri gasbetti.

Son yıllarda teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine yol açmıştı.

Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

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