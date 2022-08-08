Son dakika haber | Nijerya'da terör örgütü IPOB üyesi 8 kişi yakalandı Son dakika gelişmesine göre Nijerya'nın İmo eyaletinde bir cezaevine düzenlenen saldırının ardından terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyesi 8 kişi yakalandı. Nijerya'nın İmo eyaletinde bir cezaevine düzenlenen saldırının ardından terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyesi 8 kişi yakalandı. İmo Polis Sözcüsü Mike Abattam, yaptığı açıklamada, 5 Ağustos'ta eyaletin Agwa bölgesindeki cezaevine düzenlenen saldırının ardından bölgede IPOB üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti. Abattam, operasyonda 8 IPOB üyesinin yakalandığını ifade etti. IPOB üyelerinin 5 Ağustos'ta bir cezaevine düzenlendiği saldırıda, 4 polis hayatını kaybetmiş, çok sayıda bina kül olmuştu. IPOB üyeleri, bağımsız devlet kurmak istiyor Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor. Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı. Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. Nijerya devletince "terör örgütü" ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor. Güncel AA / Adam Abu Nijerya Güncel Haberler Son Dakika

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