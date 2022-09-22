Son dakika haber: Nijerya'da terör örgütü IPOB'un 6 üyesi etkisiz hale getirildi Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Nijerya'nın güneyindeki Anambra eyaletinde, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halklarının (IPOB) 6 üyesi öldürüldü. Nijerya'nın güneyindeki Anambra eyaletinde, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halklarının (IPOB) 6 üyesi öldürüldü. Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, yaptığı açıklamada, ordunun, Anambra eyaletindeki Orsumoghu ormanında IPOB üyelerine karşı operasyon düzenlediğini belirtti. Danmadami, operasyonda 6 IPOB üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti. IPOB üyelerine ait silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini aktaran Danmadami, teröristlerin sığınaklarının da imha edildiğini söyledi. Ebonyi eyaletinde 14 Eylül'de 20 IPOB üyesi yakalanmıştı. IPOB üyeleri, bağımsız devlet kurmak istiyor Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor. Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Nijerya Güncel Haberler Son Dakika

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