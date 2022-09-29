Son dakika haber: Nijerya'da silahlı saldırıda 6 kişi öldü Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basında çıkan haberlere göre, kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Anambra eyaletinin Umunze bölgesinde saldırı düzenledi. Saldırıda 5 askerle 1 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Anambra Valisi Charles Soludo, saldırıya kınayarak faillerin yakalanıp adalete teslim edileceğini söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor. Biafra halkının, ülkenin güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Nijerya Güncel Haberler Son Dakika

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