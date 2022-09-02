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Son dakika haber... Nijerya'da silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

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Son dakika haber... Nijerya'da silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Benue eyaletine bağlı Guma bölgesindeki köylere kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırının ardından 6 kişinin cansız bedeni bulundu.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

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