Son dakika haber! Nijerya'da silahlı saldırı korkusuyla yerinden edilen 12 bin kişi evine döndü
Bir son dakika haberine göre Nijerya'nın Katsina eyaletindeki silahlı saldırı korkusuyla evlerini terk etmek zorunda kalan 12 bin kişinin evlerine döndüğü bildirildi.
Nijerya'nın Katsina eyaletindeki silahlı saldırı korkusuyla evlerini terk etmek zorunda kalan 12 bin kişinin evlerine döndüğü bildirildi.
Katsina Valisi Aminu Masari, yaptığı yazılı açıklamada, 10 Mart'ta eyaletin Shimfida bölgesindeki askerlerin geri çekilmesinin ardından bölgede yeniden güvenlik sağlandığını belirtti.
Masari, silahlı saldırılar nedeniyle evlerini terk eden 12 binden fazla kişinin geri döndüğünü ifade etti.
Evlerine geri dönen kişilerin rahatlıkla çiftçilik işlerine devam edebileceğini aktaran Masari, eyalette silahlı çete üyeleriyle mücadele taahhüdünü yineledi.
Katsina eyaletinde saldırılar devam ederken, askerler 10 Mart'ta bölgeden geri çekilmişti
Nijerya'nın kuzeyindeki Nijer sınırında bulunan Katsina, suç olaylarının ve güvenlik sorununun yaşandığı eyaletlerin başında geliyor.
Son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.