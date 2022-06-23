Son dakika haber! Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı Son dakika haberlerine göre Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 14 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 14 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, eyaletin Tsafe bölgesindeki Kunchin Kalgo Ormanı'nda silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Shehu, operasyonlarda silahlı çetelerin rehin tuttuğu ve aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 14 kişinin kurtarıldığını aktardı. Kurtarılanların 42 gün rehin tutulduğunu belirten Shehu, sağlık kontrolü için bölgedeki hastaneye sevk edildiklerini açıkladı. Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Son olarak, 12 Haziran'da düğünden dönen 50'den fazla kişi kaçırılmıştı. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı. Sizce asgari ücrete ne kadar zam yapılmalı? #AsgariÜcret | #Zam — Haberler (@Haberler) June 20, 2022 AA / Adam Abu - Güncel Nijerya Güncel Haberler Son Dakika

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