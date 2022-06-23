Son dakika haber! Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı

Son dakika haberlerine göre Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 14 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 14 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, eyaletin Tsafe bölgesindeki Kunchin Kalgo Ormanı'nda silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Shehu, operasyonlarda silahlı çetelerin rehin tuttuğu ve aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 14 kişinin kurtarıldığını aktardı.

Kurtarılanların 42 gün rehin tutulduğunu belirten Shehu, sağlık kontrolü için bölgedeki hastaneye sevk edildiklerini açıkladı.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Son olarak, 12 Haziran'da düğünden dönen 50'den fazla kişi kaçırılmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

AA / Adam Abu - Güncel

Nijerya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title