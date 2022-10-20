Son dakika haber | Nijerya'da kanonun alabora olması sonucu 15 kişi öldü Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Nijerya'nın Sokoto eyaletinde, yolcu taşıyan kanonun alabora olması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti. Nijerya'nın Sokoto eyaletinde, yolcu taşıyan kanonun alabora olması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti. Shagari bölgesi yetkilisi Malam Shagari Aliyu, yaptığı açıklamada, Sokoto eyaletine bağlı Shagari bölgesinde mevlit kutlamalarından dönenleri taşıyan kanonun alabora olduğunu belirtti. Kazanın ardından başlatılan çalışmalarda 10 kişinin kurtarıldığını kaydeden Aliyu, 15 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti. Aliyu, kurtarılanların, çevredeki hastanede tedavi altına alındığını aktardı. Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor. Ülkede 7 Eylül'de Anambra eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 76 kişi yaşamını yitirmişti. Kaynak: AA / Güncel Nijerya Güncel Haberler Son Dakika

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