Son dakika haber! Nijerya'da kano batması sonucu 18 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Nijerya'da kano batması sonucu 18 kişi öldü

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Nijerya'da kano batması sonucu 18 kişi öldü

Son dakika haberler... Nijerya'nın Katsina eyaletinde nehirde yolcu taşıyan kanonun batması sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde nehirde yolcu taşıyan kanonun batması sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyaletin Mai'adua bölgesindeki nehirde bayram kutlamalarından dönen kişileri taşıyan kano battı.

Kazada 18 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi kayboldu.

Yetkililer, kazada kaybolanları bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

AA / Adam Abu - Güncel

Nijerya, Bayram, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title