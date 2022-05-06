Son dakika haber! Nijerya'da kano batması sonucu 18 kişi öldü
Son dakika haberler... Nijerya'nın Katsina eyaletinde nehirde yolcu taşıyan kanonun batması sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nijerya'nın Katsina eyaletinde nehirde yolcu taşıyan kanonun batması sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyaletin Mai'adua bölgesindeki nehirde bayram kutlamalarından dönen kişileri taşıyan kano battı.
Kazada 18 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi kayboldu.
Yetkililer, kazada kaybolanları bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.
AA / Adam Abu - Güncel