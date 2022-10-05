Son dakika haber | Nijerya'da hükümet karşıtı protesto gösterisinde 1 kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Nijerya'nın Delta eyaletinde, Ekonomik ve Finansal Suçlar Komisyonuna (EFCC) karşı düzenlenen protesto gösterisinde 1 kişi öldü. Nijerya'nın Delta eyaletinde, Ekonomik ve Finansal Suçlar Komisyonuna (EFCC) karşı düzenlenen protesto gösterisinde 1 kişi öldü. Delta eyaletine bağlı Ughelli bölgesinde toplanan yüzlerce genç, EFCC'nin "yasa dışı gözaltına aldığını" iddia ettikleri kişilerin serbest bırakılmasını isteyerek hükümetten kurumun feshedilmesini talep etti. Delta Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Parlak Edafe, ulusal televizyonunda yaptığı açıklamada, bölgede düzenlenen protesto gösterisinin şiddet olaylarına dönüşmesi sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Göstericilerin petrol yüklü 12 tankeri ateşe verdiğini ifade eden Edafe, gösterilerde çok sayıda kamu binasının hasar gördüğünü kaydetti. Edafe, protesto gösterisi nedeniyle 15 kişinin gözaltına aldığını, soruşturmaların sürdüğünü söyledi. Öte yandan ulusal basındaki haberlerde, gösterilerde 3 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü. EFCC, ülkede artan yolsuzluğa karşı mücadele amacıyla 2003'te Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından kurulmuştu. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Nijerya Güncel Haberler Son Dakika

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